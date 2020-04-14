قوات حفتر تسقط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية بالعاصمة طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي على موقع تويتر، أن الدفاعات الجوية قامت بإسقاط طائرتين تركيتين من دون طيار قرب مدينة ترهونة والعزيزية غربي البلاد تابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأرسل أردوغان مرتزقة و مستشارين عسكريين و جنود وأسلحة للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق في طرابلس، كما تعد الطائرات المسيرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.