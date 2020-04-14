ترامب: أوبك وشركاؤها يعتزمون خفض إنتاج النفط بمقدار 20 مليون برميل يوميا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط في ​العالم​ تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 20 مليون برميل يوميا وليس 10 ملايين وهي الكمية التي نص عليها اتفاق أبرمته أخيرا بهدف رفع ​أسعار الذهب​ الأسود.

وشدد ترامب الذي توسط في الاتفاق الذي أبرمته الدول المنضوية في ​منظمة أوبك​ مع شركائها من خارج هذه المنظمة، على أن الاتفاق أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19.

وقال الرئيس الأميركي "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد". وتابع: "شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة هذا القطاع الكبير جدا إلى مساره، خصوصا ​روسيا​ والسعودية".