أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 20 مليون برميل يوميا وليس 10 ملايين وهي الكمية التي نص عليها اتفاق أبرمته أخيرا بهدف رفع أسعار الذهب الأسود.
وشدد ترامب الذي توسط في الاتفاق الذي أبرمته الدول المنضوية في منظمة أوبك مع شركائها من خارج هذه المنظمة، على أن الاتفاق أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19.
وقال الرئيس الأميركي "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد". وتابع: "شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة هذا القطاع الكبير جدا إلى مساره، خصوصا روسيا والسعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أوبك وشركاؤها يعتزمون خفض إنتاج النفط بمقدار 20 مليون برميل يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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