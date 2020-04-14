إرجاء الانتخابات الرئاسية في الدومينيكان بسبب "كورونا"

أعلنت السلطات في جمهورية ​الدومينيكان​ إنه تقرر إرجاء ​الانتخابات الرئاسية​ والبرلمانية إلى الخامس من تموز بسبب ​حالة الطوارئ​ الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي حصد رسمياً أرواح 177 شخصاً من أصل 3167 مصاباً في هذه ​الدولة​ التي تتقاسم مع ​هايتي​ جزيرة هيسبانيولا في البحر الكاريبي.

وأضاف المجلس في قراره أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأكثرية اللازمة للفوز من ​الدورة​ الأولى (أكثر من 50% من الأصوات) يتأهل المرشحان المتصدران إلى دورة ثانية تجرى في 26 تموز.

ودُعي الناخبون البالغ عددهم حوالى 7.5 مليون ناخب من أصل 11 مليون نسمة للإدلاء بأصواتهم لاختيار خلف لدانيلو ميدينا، الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2012 والممنوع عليه دستورياً الترشح لولاية جديدة بعدما قضى في ​السلطة​ ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.

وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، يتعين على الناخبين اختيار 190 عضواً في ​مجلس النواب​ و32 عضواً في مجلس الشيوخ.

وفي محاولة منها للحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في جمهورية الدومينيكان التي يتأتى القسم الأكبر من عائداتها من ​قطاع السياحة​، فرضت السلطات في هذا البلد ​حظر تجول​ ليلياً وأغلقت الحدود وسائر المؤسسات التعليمية ومنعت مزاولة أي نشاط غير أساسي.