رئيس نيجيريا: تمديد العزل العام بولايات عدة 14 يوما بسبب زيادة مقلقة بإصابات كورونا

كشف الرئيس النيجيري محمد بخاري في خطاب إلى الأمة، أنّ "السلطات في نيجيريا ستمدّد إجراءات العزل العام في ولايات لاغوس وأبوجا وأوغون 14 يومًا أُخرى لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد"، مؤكّدًا أنّ "تمديد العزل العام ضروري بسبب زيادة مقلقة في الحالات الإيجابيّة في عدد من الولايات".
وكانت السلطات قد فرضت إجراءات العزل العام لمدّة 14 يومًا في المناطق الثلاث بدءًا من 30 آذار الماضي.
وقد سجّلت نيجيريا 323 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" حتّى الآن، ثلاثة أرباعها تقريبًا في لاغوس وأبوجا. وتوفي عشرة أشخاص بسبب الفيروس.
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