بلدية المزاريب وعرستا تعفي الأهالي من فاتورة الإشتراك بالمولد الكهربائي لشهر آذار

أعلنت بلدية المزاريب وعرستا في ​قضاء جبيل​ في بيان، أنه "تحسساً منها مع جميع أبناء البلدة دون تمييز، إتخذت قراراً بإعفاء المشتركين بالمولد الكهربائي الخاص ب​البلدية​ من أبناء البلدة وبلدة الغابات المجاورة من دفع بدل الإشتراك عن شهر آذار، كمبادرة من المجلس البلدي تجاه الأهالي في ظل الظروف التي يمر بها ​لبنان​ و​العالم​".

واملت في بيان، ان "تمر هذه ​الأزمة​ سريعا، مجددة الدعوة للاهالي بضرورة البقاء في ​الحجر المنزلي​ والالتزام بالارشادات الصحية التي تصدر عن خلية الازمة و​وزارة الصحة​ في هذا الخصوص".