أعلنت بلدية المزاريب وعرستا في قضاء جبيل في بيان، أنه "تحسساً منها مع جميع أبناء البلدة دون تمييز، إتخذت قراراً بإعفاء المشتركين بالمولد الكهربائي الخاص بالبلدية من أبناء البلدة وبلدة الغابات المجاورة من دفع بدل الإشتراك عن شهر آذار، كمبادرة من المجلس البلدي تجاه الأهالي في ظل الظروف التي يمر بها لبنان والعالم".
واملت في بيان، ان "تمر هذه الأزمة سريعا، مجددة الدعوة للاهالي بضرورة البقاء في الحجر المنزلي والالتزام بالارشادات الصحية التي تصدر عن خلية الازمة ووزارة الصحة في هذا الخصوص".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية المزاريب وعرستا تعفي الأهالي من فاتورة الإشتراك بالمولد الكهربائي لشهر آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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