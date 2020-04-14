عبدالله: مجلس الوزراء مدعو للمبادرة لمنع انهيار القطاع الاستشفائي

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​مجلس الوزراء​ مدعو اليوم للمبادرة، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لمنع انهيار القطاع الاستشفائي في ​لبنان​ في لحظة تتطلب استنفار وجهوزية هذا القطاع في مواجهة الوباء.

ولفت عبد الله الى ان "​المستشفيات​، الأطباء، الجهاز التمريضي وكل العاملين المساعدين هم خط الدفاع الأول في الحرب القائمة، فلا تترددوا في انصافهم".

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