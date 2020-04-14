عبدالله: مجلس الوزراء مدعو للمبادرة لمنع انهيار القطاع الاستشفائي

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "مجلس الوزراء مدعو اليوم للمبادرة، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لمنع انهيار القطاع الاستشفائي في لبنان في لحظة تتطلب استنفار وجهوزية هذا القطاع في مواجهة الوباء.
ولفت عبد الله الى ان "المستشفيات، الأطباء، الجهاز التمريضي وكل العاملين المساعدين هم خط الدفاع الأول في الحرب القائمة، فلا تترددوا في انصافهم".
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