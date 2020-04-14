بري: نحن من أشد المعارضين للهيركات ومصادرة ودائع الناس لن تمر ولست مع ضرب القطاع المصرفي

لفت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، إلى أنّ "تصويتنا الإعتراضي على ​التعيينات​ الثلاثة الّتي أُقرّت أخيرًا في مجلس الوزراء، لم يكن اعتراضًا على أشخاص، بل على المنحى الّذي تمّ سلوكه. في أي حال، يا ليتهم من خلال تصويتنا الإعتراضي قد فهموا الرسالة".

وذكر وفق ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية"، أنّ "آليّة التعيينات الّتي عُمل بها، كانت تستثني "​مصرف لبنان​" ورؤساء الهيئات الرقابية، وحينما طُلب من وزير المال ​غازي وزني​ إعداد الأسماء المرشّحة للتعيينات في "مصرف لبنان"، تمنّيت عليه شخصيًّا بأن يقدّم 3 أسماء لكلّ منصب، وهكذا كان"، موضحًا أنّ "في التعيينات الأخيرة، فوجئنا بها ولم نعلم بأمرها إلّا قبل 48 ساعة، وكانت محدّدة بمرشح واحد لكلّ مركز، وطلبنا مهلة بسيطة لكي ندرس هذه التعيينات طالما لا يوجد غير المرشّحين الثلاثة للتعيين، فلم يقبلوا، بل ذهبوا إلى التصويت. مع أنّ هذا التصويت غير مفهوم طالما أنّه لا يوجد سوى مرشّح واحد لكلّ مركز".

من جهة ثانية، شدّد بري أنّ "خطّة الـ"هيركات" ليست خطّة وزير المال، ونحن لسنا موافقين عليها على الإطلاق. وفي أي حال، مصادرة ودائع الناس لن تمرّ. نحن كنّا من أشد المؤيّدين لتعليق دفع سندات "اليوروبوند"، ونحن الآن من أشدّ المعارضين لـ"الهيركات" والمسّ بودائع الناس، الّذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما وصلت إليه الأمور".

وأكّد "أنّني لست على الإطلاق مع ضرب ​القطاع المصرفي​، لأنّه لا قيامة لأي اقتصاد ما لم يكن هناك قطاع مصرفي قوي وسليم، ولكن كلّ من أخطأ أو كان جزءًا من منظومة ​الفساد​ والهدر وتهريب الأموال، يجب أن يتحمّل المسؤولية عمّا قام به".