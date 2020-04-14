مصادر مالية للجمهورية: أول العلاج المطلوب أن تبدأ الدولة بدفع ديونها لمصرف لبنان

أكّدت مصادر ماليّة مسؤولة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "على الرغم من المطالبات المتتالية لـ"مصرف ​لبنان​" لطمأنة أصحاب الودائع، فإنّه لا يستطيع ذلك".

وأوضحت أنّ "أصل المشكلة هو أنّ المواطنين بادروا إلى إيداع أموالهم في ​المصارف​، والمصارف بدورها قامت بإيداع ما نسبته 90% من هذه الودائع في "​مصرف لبنان​"، والأخير تصرّفَ بهذه الودائع، وقدّمها كديون طلبتها الدولة لسداد العجز المتنامي في بعض القطاعات وقيمتها نحو 50 مليار دولار".

وشدّدت المصادر على أنّ "الفجوة الكبرى هي أنّ الدولة لم تسدّد ديونها لـ"مصرف لبنان"، علمًا أنّ الخطيئة الكبرى الّتي ارتكبها المصرف بحقّ البلد، هي بقبوله "تديين" الدولة وإتباع ذلك بهندسات ماليّة ثبت فشلها"، متسائلةً: "كيف يمكن لـ"مصرف لبنان" أو المصارف أو غيرها أن تقول إنّ الودائع محميّة، طالما أنّها غير موجودة؟". ولفتت إلى أنّ "واقع الحال أنّ الـ50 مليار دولار الّتي طارت من "مصرف لبنان" استَدانَتها الدولة، فمن هنا ينبغي أن يتمّ البحث عن العلاج المطلوب، وأوّل العلاج أن تبدأ الدولة بدفع ديونها إلى "مصرف لبنان"؛ لكن الدولة بوضعها الراهن عاجزة عن الدفع".