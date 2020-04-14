اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "عند إفلاس الشركات في ​العالم​ يطلب من مجلس الإدارة الاستقالة ويتم تعيين مجلس إدارة جديد لوضع خطة إنقاذية، وهذا ما حصل عند تأليف هذه ​الحكومة​ حيث لا يمكن لمجلس الإدارة الذي أوصل الشركة إلى الإفلاس ان يتولى هذه المهمة، فاتركوا هذه الحكومة تعمل بشكل علمي ولا تزايدوا عليها بمواقف شعبوية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: اتركوا هذه الحكومة تعمل بشكل علمي ولا تزايدوا عليها بمواقف شعبوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.