شدّدت مصادر مصرفيّة لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "المصارف لن تقبل بأن يُمسّ برأسمالها"، مُحذّرةً من أنّ "شطب ودائعها بالشكل الّذي تحضّر له الحكومة، معناه أنّ لبنان مُقبل على انهيار مصرفي كارثي، وأيّ شطب سيوقف أي إيداعات، إذا كان ذلك من الداخل أو من الخارج"، مؤكّدةً أنّ "هناك مسؤولًا وحيدًا هو الدولة، الّتي عليها أن تدفع ديونها".
في هذا الإطار، عَلِمت "الجمهورية" أنّ "بعض محامي "جمعية المصارف" وجّهوا كتابًا إلى شركة "لازار" الّتي أعدّت الخطّة الحكوميّة، تعبّر فيها عن اعتراضها على هذه الخطّة، وتحذّر من مخاطرها على لبنان بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية للجمهورية: المصارف لن تقبل بأن يُمسّ برأسمالها وعلى الدولة دفع ديونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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