الجمهورية: مستشارو دياب شرحوا خطة الحكومة لجابر وكنعان وتبين أن التوجه جدي للهيركات والضرائب

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "عمليّة شرح لخطّة ​الحكومة​ عبر "سكايب"، جَرت في الساعات الأخيرة، وتولّاها بعض مستشاري رئيس الحكومة ​حسان دياب​، أمام اللجنة المصغّرة المنبثقة عن ​لجنة المال والموازنة​، الّتي تضمّ رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في المجلس النائب ​ياسين جابر​ ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​".

ولفتت إلى أنّه "تبيّن من هذا الشرح أنّ التوجّه جدّي ليس فقط إلى الـ"هيركات"، بل الى إقران ذلك بسلّة ضرائب جديدة".