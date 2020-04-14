عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "عمليّة شرح لخطّة الحكومة عبر "سكايب"، جَرت في الساعات الأخيرة، وتولّاها بعض مستشاري رئيس الحكومة حسان دياب، أمام اللجنة المصغّرة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، الّتي تضمّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النائب ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان".
ولفتت إلى أنّه "تبيّن من هذا الشرح أنّ التوجّه جدّي ليس فقط إلى الـ"هيركات"، بل الى إقران ذلك بسلّة ضرائب جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: مستشارو دياب شرحوا خطة الحكومة لجابر وكنعان وتبين أن التوجه جدي للهيركات والضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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