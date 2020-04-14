مصادر حكومة للجمهورية: الحكومة ماضية بوضع برنامجها الإنقاذي وما تسرب عن خطتها ليس صيغة نهائية

أكّدت مصادر حكوميّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "​الحكومة​ ماضية في وضع برنامجها الإنقاذي، وما تمّ تسريبه عن خطّة الحكومة ليس صيغة نهائيّة ولم تلتزم بها الحكومة مسبقًا، بل هي صيغة ما زالت مطروحة للنقاش، علمًا أنّ ثمة استعجالًا من قِبل بعض القوى في إطلاق الحكم النهائي على خطّة الحكومة".

ولفتت إلى ما سَمّتها "مبالغات في بعض المواقف، وخصوصًا أنّ الحكومة لم تتّخذ قرارًا نهائيًّا في شأن ما هو مطروح أمامها"، مركّزةً على أنّ "بالتالي، إنّ الخطّة تتطلّب تمحيصًا معمّقًا فيها قبل إطلاق الأحكام النهائيّة عليها، وإذا كان هناك أفكار وتعديلات مطلوب إدخالها، فيمكن أن يعالَج هذا الأمر بالنقاش الهادئ والموضوعي والمُجدي، وليس بالمزايدات السياسيّة؛ خصوصًا ممّن كانوا السبب الأساس في الأزمة وإيصال ​الوضع الاقتصادي​ والمالي في ​لبنان​ إلى ما هو عليه حاليًّا".