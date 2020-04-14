مصادر قانونية للجمهورية: هناك استحالة بقوننة خطة الـ"هيركات" لأنها تتطلب تعديلا دستوريا

أوضحت مصادر قانونيّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "بصرف النظر عن الإعتراض السياسي على خطّة الـ"هيركات"، فإنّ هناك استحالة في قونَنتها في ​مجلس النواب​، ذلك أنّها لا تتطلّب قانونًا عاديًّا، بل تتطلّب تعديلًا دستوريًّا في البند "و" من مقدّمة ​الدستور​ الّتي تنصّ على أنّ :النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفرديّة والملكيّة الخاصّة"، وهذا معناه أنّ حقوق اللبنانيّين بودائعهم مكفولة بالدستور"، لافتةً إلى أنّ "بالتالي، لن تجرؤ أي جهة سياسية أن تظهر في مجلس النواب في موقع الداعم للـ"هيركات".

وأشارت إلى أنّ "مُعدّي الخطّة يبدو أنّهم استندوا في مسألة الـ"هيركات" إلى المادّة 15 من الدستور الّتي تؤكّد أنّ "الملكيّة في حِمى القانون، فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلّا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه منه تعويضًا عادلًا". وبيّنت أنّ "هذا الإستناد جاء مبتورًا وبطريقة انتقائيّة من المادّة نفسها، حيث أجازت "خطة هيركات" فقط "نزع الملكيّة"، إلّا أنّها لم تُشِر من جهة ثانية إلى التعويض العادل الّذي يفترض أن يتأمّن قبل النزع، للمستهدفين به. بل على العكس طرحت السؤال: كيف نعوّض على المودعين؟".