أوضحت مصادر قانونيّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "بصرف النظر عن الإعتراض السياسي على خطّة الـ"هيركات"، فإنّ هناك استحالة في قونَنتها في مجلس النواب، ذلك أنّها لا تتطلّب قانونًا عاديًّا، بل تتطلّب تعديلًا دستوريًّا في البند "و" من مقدّمة الدستور الّتي تنصّ على أنّ :النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفرديّة والملكيّة الخاصّة"، وهذا معناه أنّ حقوق اللبنانيّين بودائعهم مكفولة بالدستور"، لافتةً إلى أنّ "بالتالي، لن تجرؤ أي جهة سياسية أن تظهر في مجلس النواب في موقع الداعم للـ"هيركات".
وأشارت إلى أنّ "مُعدّي الخطّة يبدو أنّهم استندوا في مسألة الـ"هيركات" إلى المادّة 15 من الدستور الّتي تؤكّد أنّ "الملكيّة في حِمى القانون، فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلّا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه منه تعويضًا عادلًا". وبيّنت أنّ "هذا الإستناد جاء مبتورًا وبطريقة انتقائيّة من المادّة نفسها، حيث أجازت "خطة هيركات" فقط "نزع الملكيّة"، إلّا أنّها لم تُشِر من جهة ثانية إلى التعويض العادل الّذي يفترض أن يتأمّن قبل النزع، للمستهدفين به. بل على العكس طرحت السؤال: كيف نعوّض على المودعين؟".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قانونية للجمهورية: هناك استحالة بقوننة خطة الـ"هيركات" لأنها تتطلب تعديلا دستوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.