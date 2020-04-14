الجمهورية: خليل نقل لدياب موقف بري الرافض بشكل قاطع لخطتي الهيركات والكابيتال كونترول

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "موضوع الخطة الحكوميّة كان مدار بحث على مدى ساعتين ونصف الساعة في الساعات الأخيرة في ​السراي الحكومي​، بين رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ النائب ​علي حسن خليل​، الّذي نقل إلى رئيس الحكومة موقف بري "الرافض بشكل قاطع لخطّة الـ"هيركات"، وهو أمر لا ينفصل عن رفضه القاطع لقَوننة خطّة الـ"كابيتال كونترول"، والمسّ بودائع اللبنانيّين الّتي يعتبرها بري من المقدّسات الممنوع المسّ بها".

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