لفتت مصادر قريبة من بعبدا، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الـ"هيركات" معروف، وسبق أن أبلغ من ناقَشه بهذا الأمر بأنّه خطوة مستحيلة، لا بل هو أمر مرفوض ولا يمكنه القبول بمثل هذه الإجراءات".
وركّزت على أنّ "الرئيس عون لا يريد الدخول في الجدال القائم حول هذه المسألة أو في الحملات الّتي تستهدف الحكومة، كما لا يريد أن يدخل في أي سجال قد يكون قائمًا على مواقف شعبويّة مرفوضة، في مثل هذه الظروف الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من بعبدا للجمهورية: عون أكد أن الهيركات مرفوض ولا يمكنه القبول بمثل هذه الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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