يعقوب: احسن الجيش ومشرفية بتأجيل المساعدات المالية والا وقعت الفضيحة

اشار رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان قسم كبير من المساعدات التي كانت ستوزع اليوم على المحتاجين مفخخة باسماء الحاشية والازلام".
اضاف يعقوب "لقد احسنت قيادة الجيش اللبناني ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بتاجيل المساعدات، على امل الاسراع باعادة درسها بعناية حتى تصل لاصحابها المحرومين ولا تضيع اموال الشعب من جديد".
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