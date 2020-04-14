يعقوب: احسن الجيش ومشرفية بتأجيل المساعدات المالية والا وقعت الفضيحة

اشار رئيس حركة "النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان قسم كبير من المساعدات التي كانت ستوزع اليوم على المحتاجين مفخخة باسماء الحاشية والازلام".

اضاف يعقوب "لقد احسنت ​قيادة الجيش اللبناني​ ووزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ بتاجيل المساعدات، على امل الاسراع باعادة درسها بعناية حتى تصل لاصحابها المحرومين ولا تضيع اموال الشعب من جديد".