مصادر رقابية للجمهورية: التعيينات الأخيرة فيها خرق فاضح لآلية التوظيف على أساس الكفاءة

أكّدت مصادر رقابيّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "تبرير إتمام ​التعيينات​ المالية في مجلس الوزراء بكونها لا تخضع لآليّة توظيف على أساس الكفاءة، بل تخضع لقوانين خاصّة ترعاها، غير صحيح أبدًا".

وأوضحت أنّ "الّذي لا يخضع للآليّة هو تعيين رئيس ​مجلس الخدمة المدنية​ ورئيس ​التفتيش المركزي​، فالّذين تمّ تعيينهم هم مفتّش عام هندسي ومفتّش عام إداري ورئيس إدارة الموظّفين، الّذين يخضعون حكمًا للآليّة الّتي كانت متّبعة"، لافتةً إلى أنّ "الدليل عندما تمّ تعيين رئيس إدارة المناقصات ​جان العلية​ وكذلك تعيين المفتش العام التربوي فاتن جمعة، خضعا للآليّة وأَجريا المقابلة في مجلس الخدمة المدنية. فهناك ليس فقط خرق فاضح للآليّة، بل محاولة إيهام الرأي العام أنّهم لم يخرقوا الآليّة وأنّ القانون لا يسمح لاتباع هذه الآليّة، وهذا غير صحيح".