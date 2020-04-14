ترمب يفقد صديقًا مقربًا بعد إصابته بكورونا

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"الخليج 365": متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، أعلن البيت الأبيض وفاة ستانلي تشيرا، أحد كبار المستثمرين في العقارات في الولايات المتحدة، والصديق المقرب للرئيس دونالد ترمب وشريك عائلته، مساء (الأحد).

نقلت وسائل إعلام تأكيد مسؤول أميركي رفيع هوية المستثمر الراحل (السوري الأصل)، وعلاقته بترمب الذي تحدث عنه لأول مرة يوم 29 مارس الماضي، حين وصف «خبث» الفيروس المستجد، قائًلا: «لديّ صديق دخل المستشفى منذ أيام، هو أكبر مني قليلا (78 عامًا)، لكنه شخص قوي. لقد أصيب بعدها بغيبوبة. حالته سيئة». وأضاف: «عندما ترسل صديقًا إلى المستشفى، وتتصل في الغد لتسأل عن حاله وتجده في غيبوبة، الأمر صعب».

وكانت مجلة "فانيتي فير"، أشارت إلى أن تشيرا قطب عقاري سوري الأصل، ويهودي الديانة، وكان في غيبوبة في مستشفى نيويورك حيث يتلقى المتابعة الطبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وبين عامي 2016 و2019، تبرع شيرا بـ402800 دولار لمنظمتين مخصصتين لدعم رئاسة ترمب، وهما «President Inc». و«Trump Victory»، وذلك وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا وهولندا. وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 560 ألف إصابة إلى جانب نحو 22 ألف و115 وفاة.

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