الصين تعلن بدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعطت الجهات الطبية الصينية الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي قتل ما يقرب من 120 ألف شخص حول العالم.

ووافقت الصين أخيرًا على إجراء التجارب السريرية على اللقاحين من تطوير شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، بالاشتراك مع معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المملوكة للدولة، وفق ما نقلته سكاي نيوز.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "شينخوا"، أن الصين في مارس الماضي أعطت الضوء الأخضر لتجربة لقاح آخر للفيروس الفتاك، طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة "كانسينو بيو"، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان شركة تطوير الأدوية "مودرنا" البدء باختبارات بشرية للقاح للفيروس الفتاك بالاشتراك مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة.

وفي تقريرها اليومي قالت وزارة الصحة الصينية، الثلاثاء، إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

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وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج، انخفاضا من 98 في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249، في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة جديدة، أمس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مليوني حالة حول العالم في وقت مبكر الثلاثاء.

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