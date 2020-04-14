اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفلسفة التجريبي إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الأول الثانوي العام، امتحان مادة الفلسفة والمنطق ضمن الاختبارات التجريبية الإلكترونية، التي انطلقت الأحد 5 أبريل، من خلال المنصة الإلكترونية:

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وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبي الإلكتروني، وفقًا لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ في الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا يؤدي طلاب 6 محافظات الامتحان وهي القاهرة والمنوفية وكفرالشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا طلاب 7 محافظات هي الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا، طلاب 7 محافظات هي الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا طلاب 7 محافظات هي الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات المقبلة.

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