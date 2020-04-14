"التنبؤ بالفيضان" يوضح حقيقة سقوط أمطار خلال 48 ساعة مقبلة (خرائط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، نماذج التنبؤ بالأمطار، خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 15 أبريل 2020. وجاءت توقعات المركز كالتالي: يوم 14 أبريل: احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من وسط سيناء. Advertisements يوم 15 أبريل: من المتوقع عدم سقوط أمطار.

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