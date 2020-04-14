الحكومة تصادق على الإغلاق الشامل حتى الخميس للحد من انتشار كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، على التقييدات والإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح العبري"، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، على أن تدخل التقييدات والإجراءات الجديدة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، حتى فجر الخميس المقبل.

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