شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 32 شخصا جراء الأعاصير والعواصف في جنوب أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء بمناطق واسعة في عدة ولايات، ففي ولاية جورجيا اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تم مشاركتها على وسائل الإعلام المحلية. وفي مسيسيبي أكدت وكالة إدارة الطوارئ حصيلة القتلى مع تعرض 200 منزل تقريبا لأضرار أو دمار، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص. كما لقي خمسة أشخاص آخرين مصرعهم في مقاطعة موراي شمالي جورجيا، وتوفي شخص آخر في مقاطعة أوكوني بشمال غرب جورجيا.
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