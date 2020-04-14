شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ... 27 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في

البلاد زاد بمقدار 27 حالة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة.

ومازال العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة تحت 50 حالة خلال الأيام الستة الأخيرة، حيث سجل العدد 39 حالة في يوم الخميس و27 حالة في يوم

الجمعة و30 حالة في يوم السبت و32 حالة في يوم الأحد و25 حالة في يوم الاثنين.

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ومن بين الـ 27 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من العاصمة سول وضواحيها، و8 حالات في إقليم كيونج كي وحالة واحدة في مدينة إنتشون، وفقا لوكالة

أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 5 حالات إلى 222 حالة.

كما تم رفع الحجر الصحي عن 7534 شخصا حتى اليوم، بزيادة قدرها 87 شخصاعن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.