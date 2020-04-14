شكرا لقرائتكم الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الثلاثاء، أن الصين وافقت على إجراء تجارب بشرية‭‭ ‬‬أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء العالم.

واللقاحان طورتهما شركة "سينوفاك بايوتيك"، ومقرها بكين، ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة.

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وكانت الصين قد حصلت في مارس على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة "كانسينو" للتكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وذلك بعد أن قالت شركة "مودرنا" الأميركية لتطوير العقاقير إنها بدأت في إجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة.

من الصين

من الصين

يأتي ذلك فيما لم تسجل الصين أي حالات وفاة جديدة منذ الأمس، وقالت وزارة الصحة الصينية، الثلاثاء، إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاؤوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82,249، في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.