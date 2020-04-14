مصدر أممي للشرق الأوسط: اليونيفيل بلبنان لم تحصل من الجانب الإسرائيلي على إجابة واضحة عن سبب التحليق المكثف للطيران

أبلغ مصدر أممي، صحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع التحليق المكثّف للطيران ال​إسرائيل​ي والمتكرّر في الأجواء ال​لبنان​ية في الأيام الأخيرة، أنّ "قيادة "اليونيفيل" في لبنان اتّصلت بالقيادة العسكريّة الإسرائيليّة واستفسرت عن سبب التحليق، من دون أن تحصل على إجابة واضحة".

وفي هذا الإطار، سأل وزير بارز، عبر "الشرق الأوسط"، عن "الهدف من تحليق طائرة إسرائيلية بدون طيار، وعمّا إذا كان في نيّتها توجيه اعتداء أو تنفيذ عمليّة اغتيال؟".

بدورها، كشفت مصادر لبنانيّة أنّ "إسرائيل استعملت للمرّة الأولى طائرات استطلاع موجّهة بالأقمار الاصطناعيّة في عمليّات التحليق".