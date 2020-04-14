أبلغ مصدر أممي، صحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع التحليق المكثّف للطيران الإسرائيلي والمتكرّر في الأجواء اللبنانية في الأيام الأخيرة، أنّ "قيادة "اليونيفيل" في لبنان اتّصلت بالقيادة العسكريّة الإسرائيليّة واستفسرت عن سبب التحليق، من دون أن تحصل على إجابة واضحة".
وفي هذا الإطار، سأل وزير بارز، عبر "الشرق الأوسط"، عن "الهدف من تحليق طائرة إسرائيلية بدون طيار، وعمّا إذا كان في نيّتها توجيه اعتداء أو تنفيذ عمليّة اغتيال؟".
بدورها، كشفت مصادر لبنانيّة أنّ "إسرائيل استعملت للمرّة الأولى طائرات استطلاع موجّهة بالأقمار الاصطناعيّة في عمليّات التحليق".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أممي للشرق الأوسط: اليونيفيل بلبنان لم تحصل من الجانب الإسرائيلي على إجابة واضحة عن سبب التحليق المكثف للطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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