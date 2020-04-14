8 وفيات جديدة بكورونا في المغرب وارتفاع عدد الإصابات إلى 1763 بعد تسجيل 102 حالات إضافية

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، "تسجيل 102 حالات إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 1763 حالة".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 203 حالات بعد تماثل 26 حالة جديدة للشفاء، فيما تمّ تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة إلى حدود الساعة"، لافتًا إلى أنّ "الحالات الّتي ليست عليها أي علامات المرض، والّتي تمّ اكتشافها في وسط المخالطين، تمثّل 16 في المئة، في حين أنّ الحالات البسيطة والحميدة تمثّل نسبة 70 في المئة، والحالات الصعبة والحرجة تمثّل 14 في المئة من الحالات منذ بداية الوباء بالمغرب".
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