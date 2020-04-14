تسجيل 1509 وفيات بكورونا في الولايات المتّحدة في الساعات الـ24 الأخيرة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الإثنين وفاة 1509 أشخاص من جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تناهز تقريباً تلك المسجّلة في اليوم السابق (1514 وفاة)، بحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها في ​الساعة​ 20,30 بالتوقيت المحلّي جامعة "جونز هوبكنز" التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23.529 شخصاً في الولايات المتّحدة، البلد الأول عالمياً من حيث عدد المصابين بالفيروس الفتّاك وكذلك أيضاً من حيث عدد ضحاياه.