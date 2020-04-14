الصحة في بنما: 72 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 3472

أعلنت وزارة الصحة في بنما "أنّها سجّلت 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3472 والوفيات إلى 94". إضغط للمزيد

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