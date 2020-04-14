شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للمجتمع المدنى بتكثيف الدعم لمبادرة "رد الجميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب الشاب أحمد على، بمبادرة "رد الجميل" التي أطلقها شباب البرنامج الرئاسي، تحت مظلة المشروع القومى "حياة كريمة"، لتحقيق التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتوفير الدعم الغذائي الفئات الأكثر احتياجاً، وتضرراً بكافة محافظات الجمهورية، وذلك باستهداف ما يقرب من نصف مليون أسرة لتحفيف وطأة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب أحمد على في تصريح لـ ”الخليج 365”، إن المبادرة تعد جهد هائل في وقت صعب، متابعاً،:"مش جديد على شباب البرنامج الرئاسي فكرة سعيهم الدائم في الوصول إلى الطبقات الأكثر احتياجاً لتقديم كافة أشكال الدعم"، مطالباً كافة منظمات المجتمع المدنى بتوفير كافة أشكال الدعم لهم، مؤكداً أن تلك المبادرة نستطيع من خلالها توفير قاعدة بيانات دقيقية للفئات المحتاجة.

ويأتى تنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج الرئاسي بدفعاته الثلاث والبالغ عددهم 1500 شاب، مشاركين في غرفة عمليات حياة كريمة، وفرق الرصد الميدانى، في كافة أنحاء الجمهورية، وتتنوع الفئات المستهدفة لمبادرة "رد الجميل"، لتشمل (العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة وكبار السن وأسر الغارمات وأسر السجناء والأرامل والأيتام)، بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك عن طريق توفير الصناديق الغذائية، للأهالى، بما يقارب نصف مليون أسرة، وما يعادل 16000 كيلو من الأرز والمكرونة باعتبارهم من المواد الغذائية الأساسية للمواطن وذلك لمواجهة التحديات الحالية.

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جدير بالذكر أنه تم تدشين المشروع القومى "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون المظلة الكبرى لكافة الجهود التنموية، من خلال رفع كفاءة أوضاع القرى، والاستثمار في تنمية الانسان، للقضاء على الفقر كهدف أساسي تهتم به الدولة، وشارك شباب البرنامج الرئاسي بعرض أفكارهم ورؤاهم في المؤتمر الأول، لمشروع "حياة كريمة"، والذى عقد في إطار المؤتمر الوطنى السابع للشباب من "30_31 يوليو 2019"، ويأتي ذلك في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية، وإدراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل إلى الشعب المصرى.