حالة الطقس: أجواء ربيعية والحراة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء صحوة وربيعية معتدلة إلى دافئة نهارا.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء صحوة وربيعية معتدلة إلى دافئة نهارا، وتظهر في السماء كميات من السحب العالية.

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وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة، مع سحب مرتفعة، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم الخميس، يطرا انخفاض على درجات الحرارة خصوصا بعد منتصف النهار وفترة المساء، وتكون السماء غائمة جزئيا مع رياح متقلبة، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق مع رياح شمالية غربية يرافقها هبات نشطة أحيانا.