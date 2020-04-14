«نتفليكس» تعلن عن إنتاجها مسلسل جديد بعنوان «كلنا أموات»

كشفت شركة «نتفليكس» الأمريكية لخدمات البث الترفيهي عبر الانترنت اليوم الاثنين عن تعاونها مع المخرج الكوري لي جيه كيو لإنتاج مسلسل جديد بعنوان: «كلنا أموات»، منتهزه فرصة الإغلاق التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

ويحكي مسلسل «كلنا أموات»، قصة مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الذين يواجهون حالة أزمة شديدة عندما يصبحون محاصرين في مدرستهم، بينما ينتشر فيروس مروع كالنار في الهشيم.

ويستند المسلسل إلى نوع الويب تون للقصص الكرتونية الكوري الجنوبي التي تتصدر القائمة وعنوانها "الآن في مدرستنا"، والتي تحظى بشعبية كبيرة أيضًا في إندونيسيا وتايلاند وتايوان.

وقالت نتفليكس في بيان لها إنها تسير على خطى مسلسل المملكة الأصلي الشهير الذي أنتجته الشركة، وأن مسلسل "كلنا أموات" يتأهب لكتابة فصل جديد مثير في نوع مسلسلات الرعب الكورية.



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