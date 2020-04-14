صندوق النقد الدولي يقدم تخفيفا لأعباء خدمة ديون 25 دولة لمساعدتها في التصدي لجائحة كورونا

أعلن صندوق النقد الدوليالاثنين، إنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولةعضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها منتركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إنالمجلس التنفيذي للصندوق وافق اليوم على المجموعة الأولى من الدولالتي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوقالنقد لفترة مبدئية ستة أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغحوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليوندولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصحعنها من الصين وهولندا ودول أخرى. ويسعى الصندوق لزيادة حجمالأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

وقالت جورجيفا في بيان "هذا يتيح منحا لأعضائنا الأكثر فقراوالأكثر ضعفا لتغطية التزامات ديونها لصندوق النقد الدولي لمرحلةمبدئية ستة أشهر وسيساعدها في تمرير المزيد من مواردها الماليةالشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة."

وحثت الدول المانحة الأخرى على المساعدة في سد النقص في أموالالصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لإتاحة تخفيف لخدمة الديونلفترة تصل إلى عامين للأعضاء الأكثر فقرا بالصندوق بينما تتخذإجراءات للرد على فيروس كورونا.

وقال صندوق النقد إن المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل علىتخفيف لخدمة الديون من الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث هي أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد وجزرالقمر وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجامبيا وغينيا وغينيا-بيساووهايتي وليبيريا ومدغشقر ومالاوي ومالي وموزامبيق ونيبال والنيجرورواندا وساو تومي وبرينسيب وسيراليون وجزر سولومون وطاجيكستانوتوجو واليمن.



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