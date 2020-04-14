متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: نتيجة الفحص الطبي الجديد لجونسون سلبية



أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الفحص الطبي الجديد الذي خضع له بوريس جونسون للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) جاءت نتيجته سلبية.

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية عن المتحدث قوله إنه يتم إجراء هذا الفحص الذي يعد ممارسة اعتيادية طبية فور مغادرة المستشفى.

وكان قد قضى رئيس الوزراء البريطاني أسبوعاً في مستشفى سانت توماس، حيث قضى عدة أيام داخل العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعقب خروجه من المستشفى، قال جونسون إنه يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية الذين عالجوه.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إن وزارة الدفاع نشرت 200 عسكري في جميع أنحاء البلاد لدعم خدمات الإسعاف، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في بريطانيا إلى 11329 ، بنسبة زيادة بنحو 717 حالة مقارنة باليوم السابق.

وأوضح داونينج ستريت، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، أن الجنود سيؤدون مجموعة متنوعة من الأدوار بما في ذلك قيادة المركبات، واستقبال المكالمات، وتشغيل مراكز الاستجابة مع الفيروس، ودعم أطقم الإسعاف.

في غضون ذلك، حث البروفيسو جيسون ليتش، الرئيس المؤقت للخدمات الطبية، عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء تفشي الفيروس على عدم تأخير الجنازات، في محاولة لوقف تراكمها.

