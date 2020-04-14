اردوغان: نتخذ مختلف التدابير لدعم المواطنين الذين توقف دخلهم والمتضررين من كورونا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نتّخذ مختلف التدابير من أجل حماية الوظائف ودعم مواطنينا الّذين توقّف دخلهم ومن أجل دعم المتقاعدين لدينا، والحفاظ على التجّار والحرفيّين على قيد الحياة، ودعم أرباب العمل وقطاعات الإنتاج"، مؤكّدًا "أنّنا عازمون على دعم فئات المجتمع كافّة سواءً عبر التدابير السابقة أو الّتي سنتّخذها مستقبلًا".

يُذكر أنّ ​تركيا​ اتّخذت العديد من التدابير الاقتصاديّة لدعم المتضرّرين جراء انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، كما أطلقت حملة للتضامن الوطني تمكّنت من جمع مليار و612 مليون ليرة تركية (نحو 237 مليون و292 ألف دولار).

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع إصابات كورونا بالبلاد إلى 61 ألفًا و49 حالة، مقابل 1296 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 آلاف و957 حالة.