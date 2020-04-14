أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، في تصريح صحافي، أنّ "المكسيك سجّلت 353 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 5014 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 332". وأقرّ بأنّ "من المرجّح أنّ عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار أكبر من ذلك".
وكان نائب وزير الصحة قد لفت الأسبوع الماضي إلى أنّ عدد الحالات في المكسيك ربّما يكون 26500، وأنّ الكثير من هؤلاء الأشخاص لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض أو لم يتمّ تشخيصهم بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة المكسيكية: الإصابات بفيروس "كورونا" بلغت 5014 والوفيات 332 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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