إرتفاع عدد إصابات كورونا‭ ‬بالصين إلى 82249 بعد تسجيل 89 حالة جديدة ولا وفيات

كشفت لجنة الصحة الوطنيّة ​الصين​يّة "أنّها سجّلت 89 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، مقابل 108 حالات في في اليوم السابق. وذكرت أنّ "86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج"، انخفاضًا من 98 حالة يوم أمس.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بـ"كورونا" في الصين إلى 82249، في حين استقرّ عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة جديدة.