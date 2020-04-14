كشفت لجنة الصحة الوطنيّة الصينيّة "أنّها سجّلت 89 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، مقابل 108 حالات في في اليوم السابق. وذكرت أنّ "86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج"، انخفاضًا من 98 حالة يوم أمس.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بـ"كورونا" في الصين إلى 82249، في حين استقرّ عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد إصابات كورونا بالصين إلى 82249 بعد تسجيل 89 حالة جديدة ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.