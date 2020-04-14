روحاني: الإمبريالية الأميركية فيروس أخطر من كورونا على المجمتع البشري

أشار الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، إلى أن "الإمبريالية الأميركية فيروس أخطر من كورونا على المجمتع البشري"، موضحاً أن "أطماع ساسة ​أميركا​ وغطرستهم، لطالما فرضت الضغوط على الشعوب المستقلة والحرة".

وشدد روحاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، على أن "إيران و​فنزويلا​ تمكنتا بفضل تضامنهما وتعاونهما، من مواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد والفيروس القديم المتمثل بأميركا على أحسن وجه"، لافتاً إلى "خطط وإجراءات إيران في مواجهة فيروس كورونا والنجاحات التي تحققت في مجال الأبحاث والتحقيقات لإنتاج عدة تشخيص كورونا والمستلزمات اللازمة الأخرى في هذا الصدد لتعزيز قدرات إيران على صعيد المعدات والأجهزة اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية".

كما أكد استعداد بلاده لنقل تجاربها في مجال مكافحة فيروس كورونا، "إلى البلد الصديق فنزويلا".