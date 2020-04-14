أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن "الإمبريالية الأميركية فيروس أخطر من كورونا على المجمتع البشري"، موضحاً أن "أطماع ساسة أميركا وغطرستهم، لطالما فرضت الضغوط على الشعوب المستقلة والحرة".
وشدد روحاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، على أن "إيران وفنزويلا تمكنتا بفضل تضامنهما وتعاونهما، من مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والفيروس القديم المتمثل بأميركا على أحسن وجه"، لافتاً إلى "خطط وإجراءات إيران في مواجهة فيروس كورونا والنجاحات التي تحققت في مجال الأبحاث والتحقيقات لإنتاج عدة تشخيص كورونا والمستلزمات اللازمة الأخرى في هذا الصدد لتعزيز قدرات إيران على صعيد المعدات والأجهزة اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية".
كما أكد استعداد بلاده لنقل تجاربها في مجال مكافحة فيروس كورونا، "إلى البلد الصديق فنزويلا".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: الإمبريالية الأميركية فيروس أخطر من كورونا على المجمتع البشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.