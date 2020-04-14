الرئيس النيجيري يمدد الإغلاق في لاغوس وأبوجا

ابوجا: أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري الاثنين تمديد الإغلاق لأسبوعين في لاغوس، أكبر مدينة في البلاد، وولاية أوغون المجاورة لها والعاصمة أبوجا في محاولة لاحتواء انتشار كوفيد-19.
وقال بخاري في خطاب متلفز إنه "صار من الضروري تمديد تقييد الحركة" الذي كان يفترض أن ينتهي مساء الاثنين.
وكان بخاري قد فرض أواخر آذار/مارس حظر تجول لمدة أسبوعين في لاغوس، أكبر مدن البلاد، وأبوجا العاصمة في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأمر حينها بمنع "الخروج أو الدخول من ولايات أخرى"، وبـ"الإغلاق التام لكل الشركات والمكاتب في هاتين المنطقتين خلال هذه الفترة".
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