ايطاليا تتجاوز عتبة عشرين ألف وفاة بفيروس كورونا

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روما: تجاوزت ايطاليا الاثنين عتبة عشرين الف وفاة بفيروس كورونا وفق اخر حصيلة رسمية، مع تسجيل تراجع في عدد المرضى الموجودين في العناية المركزة لليوم العاشر على التوالي.

واظهرت ارقام الدفاع المدني تسجيل 566 وفاة اضافية في 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء الى عشرين الفا و465، فيما بلغت حصيلة الاصابات 159 الفا و516 بارتفاع قدره 3153 اصابة مقارنة بيوم الاحد.

ويعكس تراجع عدد مرضى العناية المركزة من ذروته في 3 نيسان/أبريل حين بلغ 4068 شخصا إلى 3260 شخصا الإثنين، تحسنا عاما في منحى كوفيد-19 في إيطاليا.

وتراجعت الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى عند 2 بالمئة.

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وكانت إيطاليا قد مدّدت الأسبوع الماضي الإغلاق التام المفروض في البلاد حتى 3 أيار/مايو.

وعلى الرغم من أن قرار التمديد حظي بتأييد الأطباء لكن الشركات عارضته وأبدت شكوكا في قدرتها على تحمل كلفة استمرار الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية.

والثلاثاء ستعيد إيطاليا فتح عدد من المكتبات ومراكز غسيل الملابس في قرار تجريبي تسعى من خلاله إلى الاطّلاع على مدى التقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي.

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