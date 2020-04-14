شكرا لقرائتكم خبر عن 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.
ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249 في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.
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