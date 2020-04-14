شكرا لقرائتكم خبر عن أعاصير تجتاح الجنوب الأمريكي وتقتل ما لا يقل عن 26 شخصا والان نبدء بالتفاصيل
وكان هناك 51 مليون شخص من فلوريدا وحتى نيو انجلاند في مسار الأعاصير مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية من رياح عاتية وأمطار غزيرة إضافة لاحتمال هبوب المزيد من الأعاصير.
وذكرت الأرصاد الجوية أن الطقس السيء تسبب في نحو 60 إعصارا مخلفا ورائه مسارا من الدمار من تكساس وحتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا يومي الأحد والاثنين.
وذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون بالولايات أن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا في مسيسيبي وثمانية في ساوث كارولاينا وستة في جورجيا وواحد في أركانساس.
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