شكرا لقرائتكم خبر عن أعاصير تجتاح الجنوب الأمريكي وتقتل ما لا يقل عن 26 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

تفقد رجال الإنقاذ وأصحاب المنازل بأنحاء الجنوب الأمريكي أمس الاثنين أنقاض مئات المباني المدمرة بفعل سلسلة من الأعاصير التي قتلت 26 شخصا على الأقل في وقت يضرب فيه الطقس السيء الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكان هناك 51 مليون شخص من فلوريدا وحتى نيو انجلاند في مسار الأعاصير مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية من رياح عاتية وأمطار غزيرة إضافة لاحتمال هبوب المزيد من الأعاصير.

وذكرت الأرصاد الجوية أن الطقس السيء تسبب في نحو 60 إعصارا مخلفا ورائه مسارا من الدمار من تكساس وحتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا يومي الأحد والاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون بالولايات أن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا في مسيسيبي وثمانية في ساوث كارولاينا وستة في جورجيا وواحد في أركانساس.