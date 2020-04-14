الديوان الملكى السعودي: وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر الديوان الملكي السعودى بياناً نعى فيه وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، التي انتقلت إلى رحمة الله وورى جثمانها الثرى اليوم الاثنين في الرياض، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته.، فيما يلى نص البيان .

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"انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون"