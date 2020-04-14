وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 13 فرداً بسلاح الجو الإسرائيلي بكورونا

أشارت "القناة 12" العبرية، إلى أن الفحوص الطبيبة أظهرت إصابة 13 فرداً في سلاح الجو ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، أثناء مشاركتهم في دورة طيران أجريت مطلع الشهر الجاري وتوقفوا عن استكمالها.

وكان ​الجيش الإسرائيلي​ أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن "إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في صفوف قواته بلغ 155 حالة، في وقت يخضع أكثر من ألفي جندي وضابط للحجر الصحي".

من جهتها، أكدت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​ اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 11235 حالة.