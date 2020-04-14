ريفلين منح نتانياهو وغانتس مهلة حتى 15 نيسان لمباحثات تشكيل الحكومة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس ​رؤوفين ريفلين​ منح رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ و ورئيس حزب "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​ مهلة إضافية حتى 15 نيسان لمباحثات تشكيل الحكومة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن غانتس طلب أمس الأحد أسبوعين إضافيين لمحاولة توحيد الصفوف وتشكيل حكومة مع خصمه السابق نتانياهو، في حين أن المهلة المحددة لتشكيل الحكومة انتهت.

وأوضحت أن "غانتس ذكر في خطاب لريفلين، أنه سيشكل حكومة مع "حزب الليكود" برئاسة نتانياهو وأعرب عن اعتقاده بأنهما اقتربا من توقيع اتفاق". ولفت إلى أن "ذلك يتطلب بعض الوقت الإضافي للتوصل لاتفاق نهائي، في الوقت الذي تشهد البلاد أزمة اجتماعية وصحية بسبب وباء ​كورونا​".