نتانياهو وغانتس يطالبان الرئيس الإسرائيلي بمدة إضافية لتشكيل الحكومة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مدة إضافية للتفاوض على تشكيل حكومة طوارئ.
من جهتها، لفتت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن غانتس طلب أمس الأحد أسبوعين إضافيين لمحاولة توحيد الصفوف وتشكيل حكومة مع خصمه السابق نتانياهو، في حين أن المهلة المحددة لتشكيل الحكومة انتهت.
وأوضحت أن "غانتس ذكر في خطاب لريفلين، أنه سيشكل حكومة مع "حزب الليكود" برئاسة نتانياهو وأعرب عن اعتقاده بأنهما اقتربا من توقيع اتفاق". ولفت إلى أن "ذلك يتطلب بعض الوقت الإضافي للتوصل لاتفاق نهائي، في الوقت الذي تشهد البلاد أزمة اجتماعية وصحية بسبب وباء كورونا".
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