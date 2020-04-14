مجلس النواب الأميركي يعلق جلساته حتى أوائل أيار المقبل

أعلن مجلس النواب الأميركي تعليق كافة جلساته حتى الرابع من أيار المقبل، تطبيقاً لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأشار المجلس في قراره إلى أنه "في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع".
وكانت السلطات الأميركية أعلنت في وقت سابق، تسجيل أكثر من 578 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 23 ألف شخص، في وقت تماثل فيه للشفاء 35 ألف شخص.
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