الصحة العالمية تعلن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس إيبولا في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابة ثالثة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تأكيداً لظهور موجة جديدة من الوباء هناك.
ولفتت المنظمة إلى أن "الحالة الثالثة سجلت لدى طفلة في الـ 7 من عمرها، وظهرت عليها أعراض المرض بعد أن زارت نفس المركز الطبي الذي تلقى فيه خدمات المصابان اللذان تم رصدهما قبلها".
كما أوضحت أنها "تستعد لإعلان القضاء على إيبولا في الكونغو الديمقراطية اليوم 13 نيسان، لكن في الـ 10 من الشهر الحالي تم تسجيل أول إصابة مستجدة بالفيروس في البلاد منذ 52 يوما".
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