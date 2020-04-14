الصحة العالمية تعلن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس إيبولا في الكونغو

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ تسجيل إصابة ثالثة ب​فيروس إيبولا​ في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية، تأكيداً لظهور موجة جديدة من الوباء هناك.

ولفتت المنظمة إلى أن "الحالة الثالثة سجلت لدى طفلة في الـ 7 من عمرها، وظهرت عليها أعراض المرض بعد أن زارت نفس المركز الطبي الذي تلقى فيه خدمات المصابان اللذان تم رصدهما قبلها".

كما أوضحت أنها "تستعد لإعلان القضاء على إيبولا في ​الكونغو الديمقراطية​ اليوم 13 نيسان، لكن في الـ 10 من الشهر الحالي تم تسجيل أول إصابة مستجدة بالفيروس في البلاد منذ 52 يوما".