عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم تجاوز 444 ألف شخص

أشار موقع "Worldometer" المختص في رصد جائحة كورونا في العالم، إلى أن "عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 444 ألف شخص".
ولفت الموقع إلى أن "الصين تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ 77 ألفا و663 حالة، في حين حلت إسبانيا في المركز الثاني بـ 64 ألفا و727 حالة".
كما أوضح أن "ألمانيا تأتي ثالثاً بـ 64 ألفا و300 حالة شفاء، ثم إيران بـ 45 ألفا و983، وإيطاليا بـ35 ألفا و435، والولايات المتحدة بـ 33 ألفا و907، وفرنسا بـ 27 ألفا و718 حالة.
وبلغت إصابات كورونا حول العالم، مليونا و910 آلاف و585 حالة، توفي منها 118 ألفا و554، ولا يزال مليون و792 ألفا و31 حالة قيد العلاج.
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