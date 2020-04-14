عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم تجاوز 444 ألف شخص

أشار موقع "Worldometer" المختص في رصد جائحة ​كورونا​ في العالم، إلى أن "عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 444 ألف شخص".

ولفت الموقع إلى أن "​الصين​ تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ 77 ألفا و663 حالة، في حين حلت ​إسبانيا​ في المركز الثاني بـ 64 ألفا و727 حالة".

كما أوضح أن "​ألمانيا​ تأتي ثالثاً بـ 64 ألفا و300 حالة شفاء، ثم ​إيران​ بـ 45 ألفا و983، و​إيطاليا​ بـ35 ألفا و435، و​الولايات المتحدة​ بـ 33 ألفا و907، و​فرنسا​ بـ 27 ألفا و718 حالة.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم، مليونا و910 آلاف و585 حالة، توفي منها 118 ألفا و554، ولا يزال مليون و792 ألفا و31 حالة قيد العلاج.