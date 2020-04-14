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عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم تجاوز 444 ألف شخص

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أشار موقع "Worldometer" المختص في رصد جائحة ​​ في العالم، إلى أن "عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 444 ألف شخص".

ولفت الموقع إلى أن "​الصين​ تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ 77 ألفا و663 حالة، في حين حلت ​إسبانيا​ في المركز الثاني بـ 64 ألفا و727 حالة".

كما أوضح أن "​ألمانيا​ تأتي ثالثاً بـ 64 ألفا و300 حالة شفاء، ثم ​إيران​ بـ 45 ألفا و983، و​إيطاليا​ بـ35 ألفا و435، و​الولايات المتحدة​ بـ 33 ألفا و907، و​فرنسا​ بـ 27 ألفا و718 حالة.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم، مليونا و910 آلاف و585 حالة، توفي منها 118 ألفا و554، ولا يزال مليون و792 ألفا و31 حالة قيد العلاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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