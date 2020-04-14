أشار حاكم كاليفورنيا الأميركية غافين نيوسوم، إلى أن "الوقت حان للتفكير في سبل إعادة فتح المؤسسات العامة والنشاط الاقتصادي، مع استقرار عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات".
ولفت نيوسوم، في مؤتمر صحفي، إلى ضرورة "دراسة سبل التخفيف التدريجي للقيود بطرق آمنة واستراتيجية ومسؤولة"، مؤكداً أنه "بدأ بحث هذا الموضوع من حاكمي واشنطن وأوريغون".
كما شدد على "ضرورة مواصلة الالتزام بإرشادات السلطات"، منوّهاً بأنه "تمكنا من تغيير المنحنى بشكل كبير". وأوضح أن "عدد الإصابات المؤكدة في الولاية يبلغ حاليا 22348 حالة، بينها 687 حالة وفاة".
وأفاد نيوسوم بأن "عدد المصابين في المستشفيات يبلغ 3015 شخصا، بينهم 1078 في العناية المركزة"، مشيراً إلى أنه "هذا المعدل يشهد استقراراً نسبياً".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم كاليفورنيا: الوقت حان للتفكير بإعادة فتح المؤسسات العامة والنشاط الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.