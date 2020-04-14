حاكم كاليفورنيا: الوقت حان للتفكير بإعادة فتح المؤسسات العامة والنشاط الاقتصادي

أشار حاكم ​كاليفورنيا​ الأميركية غافين نيوسوم، إلى أن "الوقت حان للتفكير في سبل إعادة فتح المؤسسات العامة والنشاط الاقتصادي، مع استقرار عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في المستشفيات".

ولفت نيوسوم، في مؤتمر صحفي، إلى ضرورة "دراسة سبل التخفيف التدريجي للقيود بطرق آمنة واستراتيجية ومسؤولة"، مؤكداً أنه "بدأ بحث هذا الموضوع من حاكمي ​واشنطن​ وأوريغون".

كما شدد على "ضرورة مواصلة الالتزام بإرشادات السلطات"، منوّهاً بأنه "تمكنا من تغيير المنحنى بشكل كبير". وأوضح أن "عدد الإصابات المؤكدة في الولاية يبلغ حاليا 22348 حالة، بينها 687 حالة وفاة".

وأفاد نيوسوم بأن "عدد المصابين في المستشفيات يبلغ 3015 شخصا، بينهم 1078 في العناية المركزة"، مشيراً إلى أنه "هذا المعدل يشهد استقراراً نسبياً".